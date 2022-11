Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Jahr 2022 neige sich langsam aber sicher dem Ende zu. Anleger würden sich mehr denn je fragen, welche Aktien für 2023 ins Depot gehören würden. Gerade bei Finanztiteln sei die Sorge vor einer Rezession groß. Das gelte auch für die Aktie der Deutschen Bank.Im Branchenvergleich habe die Deutsche Bank in den ersten neun Monaten des Jahres rund 900 Mio. Euro für mögliche Kreditausfälle zurückgelegt. Zwar sei das vierte Quartal noch nicht vorbei, aber im Vergleich mit Konkurrenten sei das eher wenig. Allerdings habe das Kredit-Risikomanagement des Frankfurter Geldhauses auch in vergangenen Abschwungphasen ein gutes Händchen bewiesen. Zudem gebe es berechtigte Hoffnung, dass die zahlreichen Staatshilfen für Private und Unternehmen die Branche wie schon in der Pandemie vor größeren Schäden abschirmen würden. Insgesamt habe man 5 Mrd. Euro in der Risikovorsorge für Kredite.Das Kreditbuch wirke mit einem Anteil von Firmendarlehen i.H.v. 26% eher konservativ. Sichere deutsche Hypothekenkredite würden rund ein Drittel ausmachen. Die als vulnerabel angesehene Industriebranche, die durch die aktuelle Energiekrise hart getroffen werde, entspreche einem Anteil von 6%.Im kommenden Jahr sollte das Thema Dividenden wieder ganz oben auf der Tagesordnung stehen. Die Aktie sei zudem moderat bewertet und steigende Zinserträge sollten auch bei der Deutschen Bank für höhere Einnahmen sorgen. Spekulativ-orientierte Anleger könnten daher noch eine Position aufbauen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: