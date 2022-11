Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In diesem Jahr werde Deutsche Bank-CEO Christian Sewing die Sanierung des Geldhauses vorerst abschließen. Der Umbau sei ein großer Erfolg, den 2019 zu Beginn der Restrukturierung fast niemand für möglich gehalten habe. Zwar sei aus einem absoluten Kostenziel über die Zeit ein relatives geworden. Aber die Profitabilität sei deutlich gestiegen. Die Mehrheit der Analysten glaube nun erstmals an das ausgegebene Renditeziel.Bis zuletzt erschien vielen Experten das Ziel einer materiellen Eigenkapitalrendite von acht Prozent für 2022 als zu ambitioniert, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Zumal die Belastungen im laufenden Jahr durch den Krieg in der Ukraine mit allen indirekten Auswirkungen auf die Wirtschaft stark zugenommen hätten. Das Management um Sewing habe aber immer wieder die Marke von 8 Prozent bekräftigt. So auch bei der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen.Diese hätten auch die Analysten positiv überrascht, denn der Nettogewinn habe mit 1,20 Milliarden Euro klar über den Erwartungen des Marktes gelegen. Die neuesten Schätzungen der Analysten, die die Bank selbst in regelmäßigen Abständen um ihre Einschätzung zur Aktie bitte, würden nun einen klaren Sprung bei der materiellen Eigenkapitalrendite zeigen. Innerhalb von vier Wochen sei der Mittelwert der Schätzung von 6,6 Prozent auf 7,8 Prozent gestiegen. Die höchste Schätzung liege bei 8,5 Prozent.Mutige können daher weiter eine Position aufbauen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. (Analyse vom 17.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: