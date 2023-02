Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (27.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe Ende des vergangenen Jahres erfolgreich den seit 2019 laufenden Umbau abgeschlossen. Danach habe man sich auch an der Branchenkonsolidierung in Europa aktiv beteiligen wollen. Eine erste Chance für Zukäufe solle sich schon im letzten Herbst ergeben haben, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichte. Das Thema dürfte noch nicht erledigt sein.Das Management habe im vergangenen Herbst mögliche Übernahmeszenarien rund um die Schweizer Credit Suisse durchgespielt, als die Zukunft der Bank nach einer Serie von Skandalen und finanziellen Rückschlägen ungewiss gewesen sei. Das würden Personen mit Kenntnis der Sachlage berichten. Das Frankfurter Geldhaus habe einzelne Sparten wie das Asset und das Wealth Management des Zürcher Konkurrenten analysiert, heiße es. Ziel der Übung sei es gewesen, schnell reagieren zu können, sollte ein Verkauf attraktiver Teile tatsächlich auf die Tagesordnung kommen.Seit Credit-Suisse-Chef Ulrich Körner im Oktober seine Strategie verkündet habe, sei der Plan bei den Frankfurter Bankern wieder in der Schublade verschwunden. Er könne aber jederzeit wieder hervorgeholt werden, wenn sich die Lage ändere, heiße es. Das Geheimprojekt sei mindestens das zweite Mal gewesen, dass Deutsche Bank-Chef Christian Sewing mit einem möglichen Schritt bei der Schweizer Traditionsbank geliebäugelt habe.Die Credit Suisse habe im Laufe ihrer Strategieprüfung im vergangenen Jahr tatsächlich Verkaufspläne gewälzt. Am Ende habe sich Körner dafür entschieden, die Verbriefungssparte abzustoßen und den Großteil der Investmentbank in eine separate Firma unter der Marke First Boston auszugliedern. Weitere große Verkäufe, insbesondere von Asset oder Wealth Management, seien nicht geplant.Die Neuausrichtung der Credit Suisse habe bislang kaum dazu beigetragen, ihre Vertrauenskrise zu überwinden. Die Aktien der Bank hätten in den letzten zwei Jahren rund drei Viertel ihres Wertes verloren. Die Credit Suisse habe inzwischen nur noch die Hälfte der Marktkapitalisierung der Deutschen Bank. Asset und Wealth Management seien Geschäftsbereiche, in denen die Deutsche Bank wachsen wolle. Allerdings seien sie auch für die Credit Suisse Kernbereiche der neuen Strategie.Die Deutsche Bank gehe gestärkt aus der Sanierung hervor. Damit sei zumindest die Übernahme von ausgewählten Segmenten bei Konkurrenten wieder denkbar. Ob der Umbau bei der Credit Suisse gelinge, sei allerdings fraglich. Die Sanierung sei in einem sehr frühen Stadium, das Marktumfeld sei schwierig.Die vergangene Woche habe die Aktie im allgemein schwachen Marktumfeld unter der Marke von 11,46 Euro und damit dem GD50 beendet. Das könnte zu Wochenbeginn weiteren Verkaufsdruck erzeugen.Mutige Anleger können bei niedrigeren Kursen die Chance nutzen und noch einsteigen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.02.2023)