Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,334 EUR -1,21% (02.08.2022, 10:16)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,33 EUR -0,86% (02.08.2022, 10:02)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,63 USD -0,92% (01.08.2022)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank habe vergangene Woche mit den Zahlen zum abgelaufenen Quartal den höchsten Gewinn seit 2011 präsentiert. Der Umbau sei fast abgeschlossen, das Ergebnis könne sich sehen lassen. Gerade im Vergleich mit den letzten Jahren sei die Lücke zwischen dem aktuellen Kurs und dem Ziel des Konsenses indes groß.Die Aktie der Deutschen Bank habe einen langen Abstieg hinter sich. Viele Analysten in den letzten Jahren hätten das richtig eingeschätzt und dem Papier wenig zugetraut. Das Management habe selten geliefert und der Kurs sei über die Zeit immer weiter abgesackt. Das durchschnittliche Kursziel der Experten habe lange unter dem aktuellen Kurs gelegen.Nun habe das Team um CEO Christian Sewing das achte Quartal in Folge geliefert, doch die Aktie komme nicht so recht in die Gänge. Der Konsens habe auf Sicht von zwölf Monaten ein Kursziel von 12,18 Euro ausgegeben. Das Potenzial für die Aktie betrage somit rund 42 Prozent. Den Peers werde - anhand der aktuellen Kurse - im Schnitt nur ein Plus von 33 Prozent bis zum fairen Wert zugetraut.Anleger setzen die Aktie auf die Watchlist, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: