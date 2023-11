Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,70 EUR +1,00% (14.11.2023, 09:57)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,34 USD +0,44% (13.11.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.11.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nach einem positiven Wochenstart tue sich das Papier der Deutschen Bank heute schwer. Der Kurs trete am Vormittag auf der Stelle. Damit verhalte sich der Titel allerdings nicht anders als der Gesamtmarkt. Unerwartet komme das heute nicht, denn nachmittags stehe eine wichtige Veröffentlichung an. Die Anleger dürften am Dienstag vor den neuesten Inflationsdaten aus den USA abwarten. Diese würden um 14:30 Uhr veröffentlicht und sollten in jedem Fall für Bewegung am Markt sorgen. Einmal mehr würden sich Investoren am Nachmittag von den Verbraucherpreisen neue Einschätzungen für die künftige Geldpolitik der FED versprechen, die im Dezember ihre letzte reguläre Zinssitzung in diesem Jahr abhalte. Bis die Daten bekannt seien, dürfte am Markt also insgesamt nicht allzu viel passieren.Am wahrscheinlichsten gelte das Szenario höhere Zinsen für einen längeren Zeitraum. Das habe auch die Fed mehrfach kommuniziert. Für Bankaktien sei das tendenziell positiv, außer es komme zu größeren Kreditausfällen. Davon sei jedoch weder in den USA noch in Europa etwas zu sehen. Die Aktie der Deutschen Bank könnte heute Nachmittag also über die Widerstände im Bereich 10,60/10,70 Euro ausbrechen und die Kurslücke bei 10,94/11,47 Euro vom vergangenen März in den Fokus nehmen.Die Deutsche Bank-Aktie habe in jedem Fall noch Potenzial, denn auch die Bewertung für 2024 sei mit unter 5 relativ günstig. Spekulativ orientierte Anleger könnten bei einem Ausbruch zugreifen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.11.2023)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: