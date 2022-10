Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Inflation in den USA sei hartnäckiger als gedacht und sinke wenn überhaupt nur in Minischritten. Die Veröffentlichung der Zahlen für September habe gestern an den US-Märkten zu einer Berg- und Talfahrt geführt. Bankaktien - auch in Europa - seien dagegen haussiert. Bei der Deutschen Bank sei noch ein positiver Analystenkommentar dazugekommen.Wenn die Inflation weiter auf hohem Niveau verharre, dann müsse die FED die Leitzinsen noch stärker anheben als bisher erwartet. Außerdem dürfte das Zinsniveau auch eine längere Zeit hoch bleiben, bis man wieder über Zinssenkungen nachdenken könne. Dieser Mechanismus stecke hinter den deutlichen Kursgewinnen, die Bankaktien in den USA und Europa gestern verzeichnet hätten.Der Deutschen Bank dürfte indes noch ein positiver Analystenkommentar geholfen haben. Zwar hätten die Experten von Goldman Sachs ihr Kursziel von 17,30 auf 16,70 Euro gesenkt. Aber ihre Empfehlung laute unverändert "kaufen". Zudem sei auch das aktuelle Kursziele noch sehr ambitioniert, denn der Konsens liege bei 12,11 Euro, was auch noch 45 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs liege.Analyst Chris Hallam von Goldman rechne für das dritte Quartal mit einer anhaltend starken Ertragsdynamik. Die Prognose für den Ertrag habe er daher für das dritte Quartal um zwei Prozent, für das Gesamtjahr um ein Prozent angehoben. Treiber sollten höhere Nettozinserträge in der Privat- und Firmenkundenbank sein. Außerdem rechne er mit einem Anstieg der der Erlöse aus dem Handel mit Anleihen und Währungen um 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.Mutige bleiben dabei und beachten den Stopp bei 6,90 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Deutsche Bank-Aktie. Ein Neueinstieg dränge sich nicht auf, zumal es erst weitere Verbesserungen beim Chartbild geben sollte. (Analyse vom 14.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link