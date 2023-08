Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (15.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Seit 2. August laufe das aktuelle Aktienrückkauf-Programm der Deutschen Bank. Am Kursverlauf lasse sich das aktuell aber nicht ablesen. Seit Tagen gebe es wenig Impulse bei der Aktie. Auch eine neue Kaufempfehlung habe hier keine Abhilfe schaffen können. Allerdings würden die Analysten der UBS ein anderes Detail ansprechen, das bei Anlegern im Fokus stehe.Die Schweizer Großbank UBS habe die Aktie der Deutschen Bank nach den jüngsten Quartalszahlen erneut unter die Lupe genommen. Dabei hätten die Analysten um Mate Nemes das Kursziel für die Papiere von 17,20 auf 17,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen. Insgesamt gefalle den Experten, dass die Resultate des Geldhauses besser als erwartet ausgefallen seien. Die Gewinnprognosen für die Jahre 2023 bis 2025 seien daher leicht nach oben angepasst worden.Die UBS-Analysten würden zu den zwölf Analysehäusern gehören, die derzeit einen Kauf der Deutsche Bank-Aktie empfehlen würden. Ebenfalls zwölf würden nun dabeibleiben, nur drei würden zum Verkauf raten. Das durchschnittliche Kursziel liege bei 13,22 Euro und lasse noch 32,5 Prozent Aufwärtspotenzial zu. Die UBS habe nun das dritthöchste Kursziel ausgegeben. Am meisten würden die Experten von Goldman Sachs bei der Deutschen Bank mit 19,20 Euro erwarten.Die Deutsche Bank habe vor längerem das Ziel ausgegeben, in den Geschäftsjahren 2021 bis 2025 acht Milliarden Euro an die Aktionäre auszuschütten. Bisher habe man erst einen Bruchteil davon erreicht, auch wenn der aktuelle Aktienrückkauf in Höhe von 450 Millionen Euro mit einbezogen werde. Die UBS-Analysten würden prognostizieren, dass man am Ende zumindest 7,6 Milliarden Euro ausschütten könne.Investierte Anleger bleiben mit Stopp bei 8,00 Euro dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link