11,588 EUR +0,73% (03.03.2023, 12:00)



11,57 EUR +1,08% (03.03.2023, 11:48)



12,20 USD -1,77% (02.03.2023, 22:00)



DE0005140008



514000



DBK



DB



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (03.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nachhaltigkeit spiele auch in der Finanzbranche eine immer größere Rolle. Viele Banken hätten sich zuletzt ehrgeizige Ziele gegeben, was die Finanzierung nachhaltiger Investitionen angehe, oder den Rückzug aus klimaschädlichen Sektoren. Im Vorfeld ihres Nachhaltigkeitstages habe die Deutsche Bank neue Details zu ihrer Nachhaltigkeitsstrategie bekannt gegeben.Das DAX-Unternehmen habe sich für einzelne Jahre Ziele beim Finanzierungsvolumen für nachhaltige Investitionen gesetzt. 2021 habe es beispielsweise 157 Mrd. Euro betragen. Im vergangenen Jahr seien es 215 Mrd. Euro gewesen und somit 15 Mrd. Euro mehr als das selbst gesetzte Ziel. Die Vermögensverwaltungs-Tochter DWS Group sei nicht Bestandteil dieser Auflistung.Von 2020 bis zum Jahr 2025 wolle man insgesamt ein Volumen von 500 Mrd. Euro erreichen. Der Vorstand schätze, dass damit zusätzliche Erträge von 1,4 Mrd. Euro in 2025 verbunden sein würden. Im letzten Jahr dürften es erst 800 Mio. Euro gewesen sein.Nachhaltigkeit sei ein Trendthema - auch in der Bankenbranche. Daher sei es gut, dass die Deutsche Bank das offensiv angehe. Ob die Ziele am Ende ausreichen würden, müsse sich auch im Vergleich mit den Peers zeigen. Da eine einheitliche Regulierung zu Nachhaltigkeitsaspekten aber erst auf dem Weg sei, seien Vergleiche generell schwierig.Fundamental bleibe es indes bei der günstigen Bewertung der Deutsche Bank-Aktie mit einem KGV von 6. Die Geschäftsaussichten für das laufende Jahr seien ebenfalls positiv, die Dividende soll erhöht werden und könnte im laufenden Geschäftsjahr bereits 3,9 Prozent erreichen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link