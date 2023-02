Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,30 EUR -1,77% (06.02.2023, 16:21)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,322 EUR -1,80% (06.02.2023, 16:07)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,175 USD -2,05% (06.02.2023, 16:09)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Quartalszahlen des DAX-Konzerns hätten den Anlegern nicht besonders geschmeckt. So sei das Gewinnziel der Investmentbanking-Sparte gerissen worden, auch die Vermögensverwaltungs-Tochter DWS Group habe mit Mittelabflüssen zu kämpfen. Die Aktie sei seitdem unter Druck geraten.Seit Oktober habe die Deutsche Bank-Aktie eine beachtliche Rally hingelegt. In der Spitze sei sie über 70 Prozent während der letzten Monate geklettert. Nun aber habe der negative Newsflow für einen Rücksetzer gesorgt. Dieser habe sich zum Wochenbeginn erneut ausgeweitet. So notiere der Finanztitel aktuell unterhalb der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie, die bei etwa 11,30 Euro verlaufe.Schließe die Deutsche Bank-Aktie am heutigen Montag unterhalb der Trendlinie, würde das ein Verkaufssignal auslösen. Doch es bestehe Hoffnung. Momentan sei das heutige Handelsvolumen unterdurchschnittlich. In diesem Fall wäre die Wahrscheinlichkeit eines Fehlausbruchs recht hoch.Trader sollten aufpassen, der mittelfristige Aufwärtstrend sei in Gefahr. Bleibe aber das Handelsvolumen über den restlichen Handelstag niedrig und könne der GD50 verteidigt werden, gebe es Hoffnung auf einen Rebound zurück über die Trendlinie. Solange sich die Deutsche Bank-Aktie in dieser Entscheidungsphase befindet, sollten spekulativ-orientierte Anleger mit einem Einstieg warten, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: