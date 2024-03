Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.03.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Analysten von JP Morgan sähen in der Aktie der Deutschen Bank einen Top-Pick des Sektors. Das Frankfurter Geldhaus biete demnach unter anderem den besten Mix im Investmentbanking. Auch insgesamt würden die Experten der amerikanischen Großbank der Aktie des deutschen Konkurrenten nun noch einen Tick mehr zutrauen.JP Morgan zähle die Aktie der Deutschen Bank zu den Favoriten des Bankensektors. Analyst Kian Abouhosse hebe vor allem die Gewinne im Vergleich zu anderen Investmentbanken hervor. Die Deutsche Bank sei am besten positioniert, um an der erwarteten Aufwärtsentwicklung im Kredithandel zu partizipieren.Insgesamt erwarte JP Morgan im ersten Quartal 2024 einen weltweiten Rückgang der FICC-Erträge der Investmentbanken von fünf Prozent gegenüber dem Vorjahr und ein Minus bei den Erträgen im Aktiengeschäft von drei Prozent. Dies würde insgesamt zu einem Rückgang von vier Prozent führen.Die Aktie der Deutschen Bank habe in den vergangenen Tagen bereits kräftig aufgedreht. Nach dem Sprung über der 12,82 Euro sei es dynamisch nach oben gegangen. Mittlerweile nehme die Aktie bereits die Marke von 14,00 Euro ins Visier. Neuen Schwung könnte es vor allem ab dem 27. April erhalten. Dann werde die Bank die Zahlen für das erste Quartal 2024 veröffentlichen. Konzernchef Christian Sewing habe kürzlich bereits gesagt, dass die bereinigten Kosten in diesem Zeitraum bei fünf Milliarden Euro liegen dürften."Der Aktionär" bleibe optimistisch. Mutige können bei der Aktie weiter zugreifen und einen Stopp bei 10,00 Euro setzen, so Michael Herrmann von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link