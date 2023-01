Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nachdem die Deutsche Bank-Aktie das sehr schwierige, vor allem von Krisen geprägte 2022 mit einem überschaubaren Minus von 1,1 Prozent beendet habe, sei dem DAX-Titel ein top Start ins neue Jahr gelungen. Etwa acht Prozent Plus stünden 2023 bereits zu Buche. Und gehe es nach der RBC, sei das in Sachen Performance erst der Anfang.Die kanadische Bank habe nämlich das Rating für Deutsche Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Nach der Vorgabe hätte die Aktie noch rund 30 Prozent Luft nach oben - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Mit guten Handelsbedingungen aber schwachen Investmentbanking-Gebühren bestätige das vierte Quartal die bisherigen Trends, habe Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Investmentbanken geschrieben. Der Fokus liege nun auf 2023 und einer möglichen Wende der Marktbedingungen. Sie präferiere weiterhin die Papiere der Deutschen Bank und der UBS wegen unternehmensspezifischer Aspekte. Bei der Deutschen Bank sehe sie weiter verbesserte Renditen und erwarte eine Neubewertung der Papiere.Die Deutsche Bank-Aktie gewinne im frühen Handel (Tradegate) etwa 0,4 Prozent auf 11,58 Euro. Die nächsten Kursziele seien die Horizontale bei 12,60 Euro und dann der Widerstand bei 14,64 Euro in Form des 2022er-Hochs. Das Problem: Der Finanztitel habe zwar jüngst den seit 2007 bestehenden Abwärtstrend bei 10,20 Euro geknackt - allerdings bei niedrigem Handelsvolumen. Damit könnten Rücksetzer nicht lange auf sich warten lassen. Lege das Papier jedoch wieder unter hohem Volumen den Vorwärtsgang ein, dürfte die 12-Euro-Marke kurzfristig fallen.(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link