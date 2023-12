Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Probleme bei der Tochter Postbank würden die Deutsche Bank vorerst nicht los lassen. Eigentlich sollten die zahlreichen Störungen und Einschränkungen für Kunden Ende des Jahres behoben sein. Daraus werde nun nichts, wie das Finanzinstitut gestern habe verlauten lassen. Die Aktie stehe derweil vor einer Weichenstellung.Einige Kunden würden noch bis Anfang kommenden Jahres warten müssen, bis Probleme bei ihren Produkten behoben seien und ihre Anliegen geklärt werden könnten. Hintergrund sei die Migration der Postbank-IT auf die Systeme der Deutschen Bank vor mehreren Monaten. Dabei sei es zu zahlreichen Einschränkungen beim Zugriff auf Konten gekommen, oder dringend benötigte Dokumente seien nicht zur Verfügung gestellt worden.Anfang September habe es schließlich eine Rüge von der Finanzaufsicht BaFin gegeben. Daraufhin hätten die Probleme bis zum Jahresende behoben werden sollen. Ein Sprecher der Bank habe gegenüber demaber nun bestätigt, dass das länger dauere. Seit Sommer seien mehr als 800 zusätzliche Mitarbeiter für diese Aufgaben eingesetzt worden.Die Abarbeitung der verbleibenden Rückstände sei jedoch "komplex und nimmt in Teilen mehr Zeit in Anspruch", habe der Sprecher eingeräumt. "Einen Teil dieser Fälle werden wir deshalb Anfang 2024 abschließend bearbeiten."Die Notierung sei von dieser Meldung gestern nur etwas aus dem Takt gebracht worden. Am Ende habe die Aktie im Plus geschlossen. Bei 11,90 Euro käme nun der Abwärtstrend in Sicht, der im Tagestief bereits gestern erreicht worden sei. Drehe die Aktie indes wieder nach oben, dann hätte der Test trendbestätigend gewirkt.Investierte bleiben dabei und setzen auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.12.2023)