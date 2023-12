Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nach Ansicht von Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" können Anleger bei der Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unverändert zugreifen.Das Thema "Kryptowährungen" gewinne zunehmend an Bedeutung und die Finanz-Player möchten auf den fahrenden Zug aufspringen. Die Deutsche Bank-Tochter DWS ( ISIN DE000DWS1007 WKN DWS100 ) wolle nun zusammen mit zwei Partnern eine Digitalwährung auf Euro-Basis auf den Markt bringen. Die Aktie könne davon am Mittwoch jedoch nicht profitieren.Dieser sogenannte Stablecoin solle die breite Markteinführung von digitalen Vermögenswerten auf Basis von Blockchain-Technik beschleunigen. Hintergrund: Stablecoins seien wertstabile Kryptowährungen, die eine reale Währung - in dem Fall die Gemeinschaftswährung - eins zu eins abbilden würden. Möglich werde das durch das Hinterlegen von realen Anlagen wie beispielsweise Staatsanleihen.Dazu möchten die DWS, der Broker Flow Traders und der Blockchain-Spezialist Galaxy einen Finanzinfrastruktur-Anbieter mit dem Namen Allunity gründen. Dieser solle im ersten Quartal 2024 starten und seinen Hauptsitz in Frankfurt haben.Die Deutsche Bank-Aktie, die zur Wochenmitte rund 0,6 Prozent verliere, notiere wieder in der Nähe der psychologisch wichtigen 12-Euro-Marke. Werde diese Hürde genommen, rücke das Hoch vom Jahresanfang bei 12,36 Euro ins Blickfeld. Nach unten biete das jüngst überwundene Neunmonatshoch (11,67 Euro) einen starken Support.Anleger können bei der günstig bewerteten Aktie (KGV: 5; Peers: 6-7) nach wie vor zugreifen, zumal auch der Aufwärtstrend in Takt ist, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link