Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,974 EUR -0,05% (23.01.2023, 12:24)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,986 EUR +0,03% (23.01.2023, 12:11)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,04 USD +1,88% (20.01.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Thema Bonuszahlungen bei Banken errege zwar die Gemüter nicht mehr so stark wie noch vor Jahren. Mit der Vorlage der Jahreszahlen stehe bei Geldhäusern aber jedes Mal wieder eine Diskussion darüber an. Bei der Deutschen Bank sollten laut Medienberichten die Investmentbanker nun teils herbe Einbußen hinnehmen müssen.Die Deutsche Bank erwäge, die Bonuszahlungen für ihre Händler leicht zu erhöhen, während die Prämien für Banker im Emissions- und Beratungsgeschäft drastisch gekürzt werden sollten. Das berichte die Nachrichtenagentur "Bloomberg". Im Gespräch sei eine durchschnittliche Erhöhung der variablen Vergütung von etwa zehn Prozent für Händler im Bereich festverzinsliche Wertpapiere und Devisen, die ein weiteres erfolgreiches Jahr verzeichnet hätten, heiße es von informierten Personen.Die Bonussumme, die im Emissions- und Beratungsgeschäft ausgezahlt werde, könnte dagegen um bis zu 40 Prozent sinken. Insgesamt dürften die Prämien in der Investmentbanking-Sparte um weniger als zehn Prozent sinken, sagten die Personen, die nicht namentlich genannt werden wollten, so Strebin. Ein Sprecher der Deutschen Bank habe sich dazu nicht äußern wollen.Die Mutmaßungen zu den Bonuszahlungen würden darauf hindeuten, dass das Handelsgeschäft der Deutschen Bank auch 2022 gut abgeschnitten habe. Details werde es am 2. Februar geben, wenn das Geldhaus seine Bücher öffne. In jedem Fall hat die Deutsche Bank-Aktie nach Abschluss der Sanierung noch Aufwärtspotenzial, die Bewertung ist nach wie vor günstig, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: