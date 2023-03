Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,541 EUR -4,62% (24.03.2023, 10:17)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,563 EUR -8,28% (24.03.2023, 10:02)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,65 USD -6,13% (23.03.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nach der mühsam ausgehandelten Übernahme der angeschlagenen Credit Suisse durch die Schweizer Großbank UBS herrsche an den Finanzmärkten weiter Unruhe. Die Aktie der Deutschen Bank zähle vor dem Wochenende zu den größten Verlierern im DAX. Die technische Lage bei der Aktie trübe sich mehr und mehr ein.Nachdem die Aktie der Deutschen Bank im Ende Januar bei 12,36 Euro ein Verlaufshoch markiert habe, hätten die Bären das Ruder übernommen. In der Spitze seien die Papiere um mehr als 30 Prozent abgerutscht.Im Bereich um 8,31 Euro sei eine Gegenbewegung gestartet, die aber an einem massiven Widerstandsbereich knapp unter der 10-Euro-Marke bereits wieder geendet habe. Wie zuletzt in Aussicht gestellt, sei der nächste Rücksetzer gefolgt. Die nächste horizontale Unterstützung warte zwar erst im Bereich um 7,50 Euro. Im volatilen Marktumfeld könne die Aktie aber auch jederzeit wieder nach oben drehen.Anleger bleiben daher bei der Deutschen Bank vorerst weiter an der Seitenlinie, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: