Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (20.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank sei in der Vergangenheit schon des Öfteren negativ aufgefallen, was regulatorische Themen angehe. Der jüngste Zwischenfall habe nicht nur die Europäische Zentralbank und die deutsche Finanzaufsicht verärgert, sondern habe das Unternehmen auch erneut einen Betrag in zweistelliger Millionenhöhe gekostet.Die EZB und die BaFin hätten der größten deutschen Bank mitgeteilt, dass die Untersuchung, das so genannte Teal-Projekt, ihrer Ansicht nach zu lange gedauert habe und nicht umfassend genug gewesen sei, hätten Insider gesagt.Das Projekt Teal habe über zwei Jahre lang Dutzende von Fällen untersucht, in denen Mitarbeiter Devisenderivate an kleine und mittlere spanische Unternehmen verkauft hätten, obwohl sie gewusst hätten, dass die Produkte für diese Kunden zu komplex gewesen seien. Die Untersuchung, die vor kurzem abgeschlossen worden sei, habe zu Vergleichen mit Kunden in Höhe von mehreren zehn Millionen Euro und zur Entlassung mehrerer Mitarbeiter geführt, wie "Bloomberg" berichtet habe.Vertreter der EZB, der BaFin und der Deutschen Bank hätten es abgelehnt, die Nachricht zu kommentieren, über die zuerst die "Financial Times" berichtet habe.Zwar sei der Derivateverkauf an die spanischen Unternehmen ein Fehler gewesen. Doch die Kosten würden im Rahmen bleiben, der Markt habe dies längst eingepreist. Die Deutsche Bank-Aktie bleibt deshalb weiter auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR, so Michael Diertl. (Analyse vom 20.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link