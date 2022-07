Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Talfahrt bei dem DAX-Titel setze sich fort. Die Rezessionsangst habe die Deutsche Bank-Aktie weiterhin fest im Griff. Am heutigen Freitag habe es zusätzlich einen negativen Analystenkommentar gegeben.Die britische Großbank HSBC habe den Bankentitel erneut unter die Lupe genommen und die Einschätzung überarbeitet. Das Kursziel sei von 10,50 auf 9,50 Euro reduziert worden, das Votum aber auf "halten" belassen.Mitte Juni sei die Freude noch groß gewesen. Nach einem Fehlausbruch sei die Deutsche Bank-Aktie endlich über die obere Begrenzung einer Dreiecksbegrenzung bei 9,50 Euro gesprungen. Prompt sei jedoch eine starke Gegenbewegung gefolgt: Das Papier sei an der Hürde bei 9,70 Euro abgeprallt und um zwölf Prozent abgerauscht.Auch am heutigen Freitag sei die Deutsche Bank-Aktie schwach in den Handelstag gestartet. Zwischenzeitlich sei sie sogar unter den Stopp bei 8,10 Euro gerutscht. Wird jetzt auch noch das Verkaufssignal ausgelöst, müssen sich Investoren kurzfristig auf weitere Rücksetzer einstellen, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: