Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am 1. Februar wolle die Deutsche Bank ihre Bücher öffnen und die Zahlen zum abgelaufenen Jahr vorstellen. Dabei dürfte natürlich auch die Prognose im Mittelpunkt stehen. Denn um Ausschüttungen in Milliardenhöhe leisten zu können, müsse der Gewinn stimmen. In der Firmenkundensparte sei dafür zuletzt einiges getan worden.David Lynne, Chef der Firmenkundensparte, habe im Interview mit dem Handelsblatt gesagt: "Im Kreditgeschäft haben wir unsere Strategie angepasst, um ein ausfallsichereres und profitableres Kreditbuch zu managen." Das sei im vergangenen Jahr auch mit einem gesunkenen Kreditbestand in der Sparte verbunden gewesen. Von 121,5 Milliarden Euro Anfang 2023 seien die Ausleihungen auf 117,1 Milliarden Euro zum Ende des dritten Quartals gesunken.Bis zum Jahr 2025 solle die Eigenkapitalrendite der Deutschen Bank auf mindestens zehn Prozent steigen. Dazu gehöre in vielen Geschäftsbereichen der Fokus auf eine stärkere Rentabilität. Margenschwache Geschäfte schließe das Finanzinstitut daher seltener ab.Lynne füge hinzu: "Standard-Finanzierungslösungen haben eine eher geringe Marge. Einen echten Unterschied für unsere Kunden können wir vor allem bei solchen Finanzierungen machen, die höhere Volumina und Expertise erfordern." Die Unternehmenskundensparte fokussiere sich als auf komplexere Finanzierungen, Kredite blieben für die Bank aber ein "Ankerprodukt", so Lynne.Gerade bei den bankinternen Prozessen von Fyrst sehe Lynne noch Digitalisierungsbedarf. Die Konkurrenz durch Onlinebanken in seiner Sparte fürchte er hingegen nicht, denn die beste Zeit für Neobroker sei seiner Meinung nach vorbei.In der vergangenen Woche habe die Aktie den Aufwärtstrend endgültig verlassen und einiges abgeben müssen. Es sehe nun so aus, also ob die Papiere auf Höhe der 50-Tage-Linie bei 11,71 Euro vorerst einen Halt gefunden hätten.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.01.2024)