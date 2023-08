XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,881 EUR +0,86% (22.08.2023, 09:01)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,73 USD +0,09% (21.08.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (22.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Einführung einer Sondersteuer für Banken in Italien habe vor zwei Wochen die Finanzbranche aufgeschreckt. Kurse italienischer Institute seien abgestürzt. Die Unklarheit über die genaue Ausgestaltung habe Anleger verunsichert. Rom rudere nun weiter zurück, was die Stimmung im Sektor antreibe. Die Deutsche Bank profitiere davon aber nicht.Mittlerweile plane die Regierung um Giorgia Meloni die Bankensteuer weiter abzuschwächen. Laut der Mailänder Tageszeitung "Corriere della Sera" solle die Abgabe aufgrund des akuten Geldbedarfs zwar einmalig erhoben werden, doch in den darauffolgenden fünf bis zehn Jahren solle die Sonderabgabe den Banken in Form von Steuergutschriften wieder zurückerstattet werden. "Ein Zwangsdarlehen wäre immer noch besser als eine Enteignung", habe der Manager einer italienischen Großbank gegenüber der Zeitung gesagt.Die Stimmung in der Branche habe sich mit der Verwässerung der Steuer aufgehellt. In Deutschland drohe zwar keine Sonderabgabe für Geldhäuser, die Aktie der Deutschen Bank habe von den gestrigen Kursgewinnen der Wettbewerber dennoch nicht profitieren können. Die 50-Tage-Linie bei 9,80 Euro sollte nun Unterstützung bieten. Der Abwärtstrend bei 9,90 Euro müsste für eine Trendänderung nach oben aufgelöst werden. Investiert Anleger sollten dabeibleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.08.2023)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:9,911 EUR +0,72% (22.08.2023, 09:15)