Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.03.2023/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Steigende CDS drücken die Aktie um mehr als 10% nach unten! AktiennewsDie Aktien der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) verlieren zu Beginn der heutigen, letzten Handelssitzung dieser Woche mehr als 10%, so die Experten von XTB.Ausschlaggebend dafür seien die allgemeine Risikoaversion zum Ende der Woche, eine massive Welle von Staatsanleihekäufen und eine drastische Ausweitung des Spreads auf die Credit Default Swaps (CDS) der Deutschen Bank.Die Aktie der Deutschen Bank, die in diesem Monat ein Fünftel ihres Wertes verloren habe, liege mit einem Kurs von 8,843 Euro um 5,5 Prozent unter ihrem Fünfmonatstief. Auch die Anleihen der Deutschen Bank seien von einer Verkaufswelle betroffen. Dollar Additional Tier-1s seien um 1 Cent auf 74,716 Cent pro Dollar gefallen, wodurch die Rendite auf 22,87% gestiegen sei. Diese Rendite sei damit doppelt so hoch wie noch vor zwei Wochen. (News vom 24.03.2023)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:8,119 EUR -9,34% (24.03.2023, 12:18)