Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,327 EUR +0,92% (30.08.2022, 16:48)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,352 EUR +1,33% (30.08.2022, 16:34)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,345 USD +1,27% (30.08.2022, 16:34)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.08.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe sich in dieser Handelswoche - zumindest bisher - durchaus stark gezeigt. So verzeichne die Deutsche Bank-Aktie seit Montagmorgen Zuwächse von mehr als vier Prozent. Allein heute stünden erneut plus 3,3 Prozent auf der Habenseite. Und wenn es nach den Analysten gehe, seien deutlich höhere Kurse erreichbar.Die Mehrheit der Experten sei für die Deutsche Bank-Aktie nach wie vor optimistisch gestimmt. So würden aktuell 11 der 28 Analysten, welche sich regelmäßig mit den Anteilscheinen des Branchenprimus befassen würden, zum Kauf raten. Zwölf würden die Papiere laut den Daten der Nachrichtenagentur "Bloomberg" mit "Halten" bzw. "Neutral" bewerten. Fünf Experten würden Anlegern den Verkauf des Finanztitels empfehlen.Das durchschnittliche Kursziel auf 12-Monatssicht liege nun bei 12,12 Euro und damit satte 43 Prozent über dem aktuellen Kurs von 8,52 Euro. Unter den Analystenhäusern, welche die Deutsche-Bank-Aktie in den vergangenen vier Wochen unter die Lupe genommen hätten, sei das Bankhaus Metzler derzeit am defensivsten: Die Privatbank beziffere den fairen Wert auf 8,40 Euro und rate zum Verkauf. Sehr bullish sei indes Goldman Sachs. Die Amerikaner sähen den Kurs perspektivisch bei 20,10 Euro.Dennoch sollten nur spekulativ-orientierte Anleger zugreifen und den Stopp bei 5,90 Euro beachten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: