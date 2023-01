Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (16.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Am vergangenen Freitag hätten mit JPMorgan, Citigroup und der Bank of America mehrere Wall-Street-Banken ihre jüngsten Zahlen veröffentlicht. Zwar hätten die Erwartungen teilweise übertroffen werden können, aber die Geldhäuser würden sich für einen Abschwung rüsten. Es würden sich indes auch Rückschlüsse auf die Entwicklung der Deutschen Bank im vierten Quartal ziehen lassen.Der Frankfurter Finanzkonzern werde erst in rund zwei Wochen, am 2. Februar, seine Bücher öffnen. Die am Freitag präsentierten Zahlenwerke der US-Konkurrenz würden jedoch zeigen, wie stark sich die Erträge und damit der Gewinn im Kreditgeschäft durch die Zinswende steigern lassen würden. Zwar habe die FED deutlich schneller und aggressiver die Leitzinsen angehoben, aber die EZB dürfte dieses Jahr nochmal nachlegen.Darüber hinaus hätten verschiedene Finanzinstitute wie z.B. die Bank of America auch im vierten Quartal die Erträge aus dem Handel mit Anleihen, Währungen, Zinsen und Rohstoffen kräftig ausweiten können. Gerade bei Anleihen sei die Deutsche Bank stark aufgestellt und daher wäre es nicht verwunderlich, wenn man in diesem Segment ebenfalls gute Geschäfte gemacht hätte.Die Notierung arbeite sich Stück für Stück an die 12-Euro-Marke heran. Starke Impulse durch die US-Berichtssaison würden bisher ausbleiben, allerdings würden in der neuen Woche weitere Unternehmen ihre Zahlen vorlegen. Die Deutsche Bank-Aktie sei eine laufende Empfehlung und habe noch Potenzial für 2023, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Anaalyse vom 16.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: