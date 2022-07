XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.07.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Letzte Woche sei der Startschuss für die US-Bilanzsaison gewesen. Begonnen hätten Morgan Stanley und JP Morgan mit jeweils enttäuschenden Ergebnissen. Aufgrund des negativen Sentiments sei es dementsprechend auch für deutsche Banken-Aktien wie die Deutsche Bank gen Süden gegangen. Aus charttechnischer Sicht und dank der starken Citigroup-Zahlen am Freitag gebe es allerdings Hoffnung.Nach den teils heftigen Kursverlusten zwischen Ende Juni und Anfang Juli habe sich die Deutsche Bank-Aktie im stark gehandelten Bereich, der sich zwischen 7,55 und 8,30 Euro aufspanne, fangen können. Letzte Woche habe dabei die untere Begrenzung fast punktgenau getestet werden können - ein gutes Zeichen. Weitere positive habe es am Freitag von der Citigroup gegeben.Des Weiteren stütze die Charttechnik bei der Deutschen Bank. So hätten zu Wochenbeginn sowohl der MACD-, als auch der Stochastik-Indikator ein frisches Kaufsignal generiert. Gelinge es nun, das kürzlich unterschrittene März-Tief bei 8,16 Euro zurückzuerobern, stünde die Chance auf eine kurzfristige Erholungsbewegung recht gut. Die nächsten Etappenziele lägen dann an den Zwischentiefs bei 8,29 und 8,81 Euro sowie an der 50-Tage-Linie bei 9,20 Euro.Im schwachen Marktumfeld würden die guten Citigroup-Zahlen Anleger aufatmen lassen. Auch wenn das Chartbild insgesamt noch deutlich angeschlagen sei, stünden die Chancen auf eine kurzfristige Gegenbewegung gut. Aufgrund er zuletzt höheren Volatilität sei der Wert aber derzeit nur für Trader interessant, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.07.2022)