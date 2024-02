Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,714 EUR +1,52% (02.02.2024, 10:13)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,60 USD +5,84% (01.02.2024)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.02.2024/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Starke Aufwärtsreaktion - ChartanalyseDie Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) ist gestern nach Vorlage der Jahreszahlen bis auf 12,74 EUR gestiegen, konnte das Tageshoch allerdings nicht halten, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Nachdem die Kurse zuletzt im Bereich der 12er Marke seitwärts gelaufen seien, sei es gestern zu einer starken Aufwärtsreaktion gekommen. Dabei seien die Notierungen - nach Veröffentlichung der Jahreszahlen - zunächst bei 12,01 EUR in den Handel gestartet und hätten sich im weiteren Verlauf bis auf das Tageshoch bei 12,74 EUR schieben können. Zum Handelsende hätten schließlich ein Schlusskurs von 12,39 EUR und ein Plus von 3% zu Buche gestanden.Ausblick: Mit dem gestrigen Aufwärtstag und einem Endstand bei 12,39 EUR habe die Deutsche Bank-Aktie das Januar-Top aus dem Vorjahr knapp überboten.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite lasse sich der erste Widerstand jetzt am gestrigen Tageshoch bei 12,74 EUR antragen. Gelinge den Kursen dort der Break, könnte sich Platz bis zum aktuellen Jahreshoch vom 9. Januar bei 12,85 EUR eröffnen. Könne die Deutsche Bank-Aktie auch diese Hürde überbieten, wäre danach - über die runde 13er-Schwelle hinweg - eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Richtung des 2022er-Jahreshochs bei 14,64 EUR denkbar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: