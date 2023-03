Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,082 EUR -0,83% (14.03.2023, 10:11)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,184 EUR +0,35% (14.03.2023, 09:56)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,87 USD -2,25% (13.03.2023, 21:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (14.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Sei die Pleite der Silicon Valley Bank der Auftakt zu einer dramatischen Bankenproblematik? Ausgerechnet der Mann, der für seine dunklen Prognosen bekannt sei, sage nein. Laut Michael Burry könne sich die Krise "sehr schnell" wieder geben. Einen Tag zuvor hätten seine Kommentare allerdings noch ganz anders geklungen."Ich sehe keine echte Gefahr", so Burry auf Twitter. Den Tweet habe Burry inzwischen wieder gelöscht - das mache der 51-jährige Hedgefondsmanager immer so. Sein Account sei komplett leer. Allerdings archiviere der Kanal BurryArchive alle Burry-Tweets.Einen Tag zuvor habe Burry noch über "Hybris und Gier" geklagt. Die Menschen würden "dumme Risiken eingehen und dann scheitern". In der Folge würden die politischen Entscheidungsträger Geld drucken, um die Situation zu beheben.DER AKTIONÄR teile Burrys Einschätzung. Politik und FED hätten bereits klargemacht, dass sie unter keinen Umständen eine Bankenkrise riskieren würden. Bidens Aussage, die Einlagen seien gesichert, mache einen Bankrun bei anderen Geldhäusern, vor allem bei den großen, unwahrscheinlich. Die EZB werde genauso handeln wie die FED. Daher könnte der Spuk in der Tat schnell vorbei sein. Allerdings könnte der Markt länger brauchen, bis er wieder Vertrauen schöpft - die Volatilität könnte folglich noch eine Weile hoch bleiben, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: