Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,426 EUR -0,33% (24.02.2023, 11:43)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,456 EUR -0,10% (24.02.2023, 11:30)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,16 USD -0,16% (23.02.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (24.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank-Aktie habe auf Wochensicht leichte Verluste hinnehmen müssen. Konkret stehe (bisher) ein Minus von rund 3% zu Buche. Zum Wochenausklang zeige sich der DAX-Wert immerhin stabil. Spannend und kursstützend könnte ein Medienbericht sein, der die (starke) Rolle der Deutsche Bank in der sich abzeichnenden Bankenkonsolidierung verdeutliche.Die Deutsche Bank habe nämlich laut einem Bericht - unter Bezug auf mit der Sache vertraute Personen - des Handelsblatts im vergangenen Herbst mögliche Deal-Szenarien rund um die Credit Suisse geprüft. Damals sei die Zukunft der Schweizer Bank nach einer Serie von Skandalen und finanziellen Rückschlägen überaus ungewiss gewesen.Das Frankfurter Geldhaus habe einzelne Sparten wie das Asset und Wealth Management des Zürcher Konkurrenten analysiert, heiße es weiter. Der Branchenprimus hätte dann schnell aktiv werden können, sofern tatsächlich attraktive Geschäftsbereiche verkauft worden wären. Die Credit Suisse habe solche Überlegungen jedoch - mit Blick auf die Kommunikation der Strategie im vergangenen Oktober - erstmal ad acta gelegt.Dennoch werde Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing nicht müde zu betonen, dass er eine stärkere Bankenkonsolidierung in Europa sehe. Und die Deutsche Bank solle dabei als Käufer auftreten und kein Übernahmeziel sein. Seit seinem Amtsantritt habe der Sewing offiziell mit den "Gelben" über eine Übernahme verhandelt und inoffiziell mit dem Schweizer Credit-Suisse-Konkurrenten UBS gesprochen. In beiden Fällen sei man nicht zusammengekommen.Dass die Deutsche Bank eine aktive Rolle bei der bevorstehenden Bankenkonsolidierung spielen wolle, sei ein gutes Signal - ein Zeichen der Stärke. Mutige Anleger könnten die aktuelle Seitwärtsphase zum Einstieg nutzen, zumal die Aktie zum deutlich besser performenden Sektor Nachholpotenzial aufweise. Das Kursziel laute 15,50 Euro, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: