Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (09.05.2023/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) von "Halten" auf "Kauf" hoch.Ertragsentwicklung: Die Erträge seien in Q1 2023 gegenüber dem vergleichbaren Vorjahresquartal um 5% auf EUR 7,7 Mrd. gestiegen, während die Kosten um lediglich 1% auf EUR 5,5 Mrd. zugelegt hätten. Die Aufwands-/Ertragsquote habe sich dadurch von 73% auf 71% verbessert. In den Jahren bis 2025 peile man ein durchschnittliches jährliches Ertragswachstum von 3,5% bis 4,5% an. Dadurch solle die Aufwands-/Ertragsquote im Jahr 2025 dann auf unter 62,5% gedrückt werden.Ergebnisentwicklung: Der Vorsteuergewinn habe sich im Jahresvergleich um 12% auf EUR 1,9 Mrd. erhöht und damit den höchsten Stand seit 2013 erreicht. Das den Aktionären zurechenbare Konzernergebnis habe sich im Auftaktquartal von EUR 1,06 Mrd. auf EUR 1,16 Mrd. verbessert, womit die Analystenschätzungen von im Schnitt EUR 977 Mio. übertroffen worden seien. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) habe im Berichtsquartal bei 8,3% (Q1 2022: 8,1%) gelegen. Im Jahr 2025 strebe man eine Rendite von mehr als 10% an.Kreditrisiko: Die Risikovorsorge im Kreditgeschäft sei im Jahresvergleich von EUR 292 Mio. auf EUR 372 Mio. gestiegen, was 30 Basispunkte des durchschnittlichen ausstehenden Kreditvolumens entsprochen habe. Für das Gesamtjahr gehe Deutsche Bank hier weiterhin von einer Spanne zwischen 25 und 30 Basispunkte aus.Kapitalausstattung und Gewinnrückführung: Die Kernkapitalquote (CET1) habe per Quartalsende mit 13,6% (Q1 2022: 12,8%) weiterhin im soliden Bereich und deutlich über dem von der Aufsicht geforderten Minimum (SREP-Quote für 2023 von 10,43%) gelegen. Die Verschuldungsquote (Leverage Ratio) habe bei 4,6% (Q1 2022: 4,6%) gelegen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr solle bei der Hauptversammlung am 17. Mai eine Dividende von EUR 0,30 je Aktie zur Auszahlung vorgeschlagen werden. Für das Jahr 2021 seien noch EUR 0,20 je Aktie ausgeschüttet worden. Generell beabsichtige Deutsche Bank, ab dem Jahr 2025 bei einer Kernkapitalquote von über 13% die Hälfte ihres Nachsteuergewinns als Dividende auszuschütten.Nachhaltigkeit: Bis Ende 2025 strebe Deutsche Bank bei den nachhaltigen Finanzierungen und Anlagen (ohne Fondstochter DWS) ein Volumen von EUR 500 Mrd. an. Per Jahresende 2022 hätten diese bei EUR 215 Mrd. gelegen, womit die Zielmarke der ersten Etappe (EUR 200 Mrd. von 2020 bis 2022) übertroffen worden sei. Per Ende Q1 2023 habe das Volumen bei EUR 238 Mrd. gelegen.Nach Jahren des Konzernumbaus mit teils erheblichen Sondereffekten würden sich die Ergebnisse bei Deutsche Bank normalisieren und dank der kräftig gestiegenen Zinsen steil nach oben zeigen. Im Lichte der geldpolitischen Normalisierung gepaart mit einer weiterhin hohen Kreditqualität, welche sich in niedrigen Ausfallsraten bzw. Abschreibungen manifestiere, würden die Ertragsaussichten für Deutsche Bank günstig bleiben. Bei den Risikokosten scheine ein Anstieg infolge der konjunkturellen Eintrübung unausweichlich. Nach Auffassung des Analysten falle diese aber weniger dramatisch aus als noch vor ein paar Monaten befürchtet. Des Weiteren sei Deutsche Bank, so wie auch die Mitbewerber, aktuell deutlich besser kapitalisiert als etwa zu Zeiten der großen Finanzkrise 2007/08.Im Zuge der März-Turbulenzen an den Finanzmärkten sei auch die Aktie der Deutschen Bank deutlich gefallen. Gleichzeitig sei der Bewertungsabschlag zu den Vergleichsbanken im historischen Kontext um die Hälfte erhöht, was nach Einschätzung des Analysten in Anbetracht des mittlerweile abgeschlossenen Konzernumbaus und der verbesserten Gewinnaussichten nicht gerechtfertigt erscheine.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, ändert daher seine Empfehlung für die Deutsche Bank-Aktie von "Halten" auf "Kauf". Wegen der zuletzt wieder etwas nachlassenden Zinssteigerungsphantasie reduziere er das Kursziel von EUR 12,50 auf EUR 11,00. Dieses basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 09.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen