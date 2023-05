Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,575 EUR -1,29% (25.05.2023, 09:33)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,653 EUR -0,85% (25.05.2023, 09:19)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,44 USD -1,51% (24.05.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (25.05.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Zuge des nach wie vor ungelösten Streits der Demokraten und Republikaner um die Schuldenobergrenze in den USA seien die Börsen in Europa in den letzten Tagen zunehmend unter Druck geraten. Auch die Deutsche Bank-Aktie habe wieder einbüßen müssen. Seit März hätten sich indes mehrere Faktoren verbessert.Die Situation bei amerikanischen Regionalbanken habe sich in den vergangenen Wochen stabilisiert. Abzulesen gewesen sei das an einer teilweisen Erholung der Kurse von besonders gebeutelten Papieren wie PacWest oder Western Alliance. Von einer Bankenkrise sei mittlerweile in den Medien nur noch selten die Rede.Die Deutsche Bank selbst sei Ende März in die Schlagzeilen geraten, als die Aktie an einem Tag um rund 15 Prozent abgestürzt sei. Im Vorfeld seien die Prämien für Kreditausfallversicherungen in die Höhe geschossen und hätten über zwei Prozent erreicht. Mit den sogenannten Credit-Default-Swaps könnten sich Anleger gegen den Zahlungsausfall von Konzernen oder Staaten bei Wertpapieren versichern. Im Zusammenhang mit der Finanzkrise 2008 seien die Papiere aber immer mehr zu Spekulationszwecken genutzt worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: