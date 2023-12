Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (06.12.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Während es wenig Bewegung im Gesamtmarkt gebe, hätten bei der Deutsche-Bank-Aktie heute die Bären das Ruder übernommen. Derzeit sieht alles nach einem erneuten Test des Aufwärtstrends aus.Nach sechs Tagen mit steigenden Kursen auf Schlusskursbasis drehe die Notierung des Frankfurter Geldhauses im Intraday-Handel heute nach Süden ab. Damit nähere sich der Kurs dem seit Ende Oktober bestehenden Aufwärtstrend bei 11,25 Euro wieder etwas an. Bis zur Trendlinie sei jedoch noch etwas Luft, bis es wirklich zu einem erneuten Test kommen könnte.Neben der Charttechnik lohne es sich für Anleger auch einen Blick auf die Fundamentaldaten zu werfen. Mit einem für 2024 prognostizierten KGV von 5 sei die Deutsche Bank-Aktie die zweitgünstigste in der Peergroup der großen, europäischen Finanzinstitute. Der Mittelwert für die EU-Banken betrage 7.Ähnlich sehe es beim für Geldhäuser in der Fundamentalanalyse relevanten Kurs-Buchwert-Verhältnis aus. Hier sei die Deutsche Bank mit einem Wert von 0,3 ebenfalls am unteren Ende der Peers. Der Durchschnitt belaufe sich hier für das kommende Jahr auf 0,8.In der Vergangenheit sei für die niedrige Bewertung bei der Deutsche Bank-Aktie oft die Ertragsschwäche und zu geringe Profitabilität angeführt worden. Das würde die sehr niedrigen KGVs rechtfertigen. Seit der Sanierung 2022 könne allerdings keine Rede mehr von unterdurchschnittlichen Gewinnen sein. Auch die Bilanzrisiken seien im Vergleich zur Vergangenheit abgebaut worden.Charttechnisch habe sich die Deutsche Bank-Aktie zuletzt am Aufwärtstrend nach oben gearbeitet. Die Fundamentaldaten seien sehr attraktiv und die Dividendenrendite sollte in den kommenden Jahren weiter anziehen. Mutige Anleger könnten noch auf den Zug aufsteigen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.12.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Deutsche Bank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.