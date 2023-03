Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,46 EUR -1,58% (02.03.2023, 09:55)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,376 EUR -1,86% (02.03.2023, 09:41)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,42 USD -0,32% (01.03.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.03.2023/ac/a/d)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank: Schwächer in den neuen Monat - ChartanalyseNach Kursgewinnen von 2,2% am Dienstag hat die Deutsche Bank-Aktie (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) gestern 1,8% an Wert verloren, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Rückblick: Die Deutsche Bank-Aktie sei zunächst stark in das Jahr 2023 gestartet und habe den Januar mit einem Plus von 15,3% beendet. Die Aufwärtstendenz habe sich im Februar allerdings nicht fortgesetzt, denn die Kurse seien direkt zum Monatsanfang zurückgefallen und seien anschließend in eine rund 0,80 EUR breite Seitwärtsbewegung übergegangen. Mit einem Endstand von 11,59 EUR hätten die Papiere dabei gestern zur Schlussglocke annähernd in der Mitte dieser Handelsspanne notiert.Ausblick: Auf der Oberseite sei der Kursverlauf zuletzt durch die runde 12er Marke gedeckelt worden. Gleichzeitig lasse sich im Chart jedoch ein kleines Dreieck einzeichnen, nach dessen Auflösung sich neue Impulse ergeben könnten.Das Long-Szenario: Auf der Oberseite müsste die Aktie nun über die kurzfristige Februar-Abwärtstrendgerade bei 11,85 EUR steigen und den Ausbruch mit Kursen über der 12er Schwelle bestätigen. Idealerweise sollte dabei das Verlaufshoch vom 17. Februar bei 12,06 EUR überboten werden, wodurch sich Platz bis zum aktuellen Jahreshoch bei 12,36 EUR ergeben dürfte. Gelinge auch dort der Break, würde das offene Gap vom 24. Februar 2022 in den Fokus rücken, das bei 12,87 EUR vollständig geschlossen wäre.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: