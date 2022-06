Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,72 EUR -0,45% (29.06.2022, 11:46)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,709 EUR -1,74% (29.06.2022, 11:56)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,21 USD -1,92% (28.06.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (29.06.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Deutsche Bank werde 2022 planmäßig den laufenden Umbau abschließen. Vor drei Jahren sei ein Erfolg keineswegs sicher gewesen. An der Börse komme es aber nicht gut an, wenn Ziele verfehlt würden. Die Experten vom Bankhaus Metzler würden den Frankfurter Finanzkonzern jedenfalls noch nicht auf der Zielgeraden sehen. Sie hätten Zweifel in Bezug auf die mittelfristigen Ertragsaussichten der Deutschen Bank und würden ihr Kursziel von 9 auf 8,40 Euro senken. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg. Dabei hätten sie ohnehin schon das niedrigste Ziel unter den Analysten ausgegeben.Zu den Hauptsorgen würden derzeit ein rückläufiger Ertragsbeitrag aus dem Handelsgeschäft der Investmentbank, der erwartete Anstieg der Risikovorsorge im Kreditgeschäft und die Kosteninflation gehören, so Analyst Jochen Schmitt. Obwohl das Management die Ertragslage der Deutschen Bank "deutlich verbessert" habe, befinde sich der Kreditgeber "immer noch nicht in ruhigem Fahrwasser, was die Profitabilität betrifft". Nach Gewinnschätzungen der Analysten werde die mittelfristige Profitabilität wahrscheinlich nicht "im Verhältnis zum Geschäftsrisiko und zum Bilanzrisiko nicht angemessen sein".Die Mehrheit der Analysten sei bei Weitem nicht so pessimistisch wie die Experten vom Bankhaus Metzler. Auf Sicht von zwölf Monaten würden sie ein Kursniveau von 13,11 Euro erwarten, was fast 50% biete.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: