Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,076 EUR -0,67% (26.06.2023, 12:36)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,075 EUR -0,98% (26.06.2023, 12:27)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,95 USD -2,36% (23.06.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (26.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Im schwachen Gesamtmarkt komme heute auch die Deutsche Bank-Aktie unter Druck, das Chartbild trübe sich weiter ein. Schuld daran sei die negative Stimmung in Bezug auf die Konjunkturaussichten. Auch Kunden der Postbank brauchen demnächst wieder etwas Geduld, so Fabian Strebin von "Der Aktionär".Kundinnen und Kunden der Postbank müssten sich am kommenden Wochenende noch einmal auf Einschränkungen einstellen. Von Freitag (30. Juni) bis einschließlich Montag (3. Juli) sei der letzte Schritt der Übertragung von Kundendaten der zum Deutsche Bank-Konzern gehörenden Postbank auf eine gemeinsame IT-Plattform geplant.In der vierten und letzten Welle sollten rund vier Millionen Verträge von etwa zwei Millionen Kunden übertragen werden. Dabei gehe es um Konsumentenkredite, Baufinanzierungen, Girokonten, Tages- und Termingeld sowie gewerbliche Finanzierungen. Zudem würden weitere 1,9 Millionen Kunden Zugang zum neuen Online- und Mobile-Banking erhalten.Die Systemumstellung habe jedoch Folgen für den Service, wie die Postbank auf ihrer Internetseite erläutere: Von Freitag, 17:00 Uhr, bis Montag, 9:00 bzw. 14:00 Uhr, seien Bankgeschäfte weder per Postbank-App übers Smartphone noch online am heimischen Computer oder per Telefon möglich. In Postbank-Filialen könne man in diesem Zeitraum zwar Postdienstleistungen erledigen wie Pakete abgeben und Briefmarken kaufen, aber keine Bankgeschäfte.Die Zusammenlegung der IT-Plattformen bei der Deutschen Bank sei ein wichtiger Baustein für nachhaltig geringere Kosten. Die Deutsche Bank müsse trotz abgeschlossener Sanierung weiter an dem Thema arbeiten. Aktuell spiele aber die wieder aufgeflammte Angst vor einem Abschwung bei Bankaktien die dominierende Rolle.Der Kurs habe die Unterstützungszone zwischen 9,31 und 9,13 Euro komplett durchdrungen und kämpfe nun um die Marke von 9,00 Euro. Halte die Notierung dort auch nicht an, dann würde das Jahrestief von 7,95 Euro vom März in Sichtweite kommen.Investierte Anleger bewahren Ruhe und bleiben dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stoppt liege bei 7,70 Euro. (Analyse vom 26.06.2023)Mit Material von dpa-AFX.