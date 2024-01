Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gestern sei es zu einem größeren Rücksetzer bei der Deutsche Bank-Aktie gekommen. Dafür habe es gleich mehrere Gründe gegeben. Zum einen habe es einen negativen Analystenkommentar gegeben. Andererseits, was schwerwiegender sei, sei in Spanien eine neue Untersuchung gegen die Bank eingeleitet worden.Die spanische Wertpapieraufsicht CNMV habe ein Disziplinarverfahren gegen die Deutsche Bank im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Derivatgeschäften an spanische Kunden eingeleitet. Das berichte die Nachrichtenagentur Bloomberg. "Die Beratung spanischer Kunden bezüglich hochkomplexer und risikoreicher derivativer Währungs-Finanzinstrumente" könnte einen "sehr schwerwiegenden Verstoß" gegen spanisches Recht durch die Deutsche Bank darstellen, so die CNMV am Donnerstag in einer Erklärung. Die Mitteilung greife nicht dem Ergebnis des Verfahrens vor, so die CNMV."Wir sind uns bewusst, dass die CNMV ein Verfahren gegen die Deutsche Bank in Bezug auf den historischen Verkauf von Devisenderivaten in Spanien vor April 2021 eingeleitet hat", habe ein Sprecher gesagt. Seit geraumer Zeit gebe es Probleme mit dem Vertrieb von Derivaten in Spanien. Bereits vor rund einem Jahr habe das Geldhaus eine interne Untersuchung von Dutzenden Fällen abgeschlossen. Dabei sei es um den Verkauf von Devisenderivaten an spanische Kleinunternehmen gegangen. Die Untersuchung habe zu Vergleichen mit Kunden über Dutzende von Millionen Euro und zur Entlassung mehrerer Mitarbeiter geführt.Schon länger sei bekannt gewesen, dass es in Spanien Probleme gebe. Das Ausmaß des nun eingeleiteten Verfahrens lasse sicher aber nur schwer abschätzen. Die Einschätzung von Kepler Cheuvrex stelle zudem nicht die Mehrheitsmeinung am Markt dar.Investierte Anleger sollten nun Ruhe bewahren, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". In den kommenden Tagen müsse sich zeigen, ob der Aufwärtstrend bei 12,60 Euro wirklich gerissen sei. (Analyse vom 12.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link