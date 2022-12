Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,084 EUR -0,98% (01.12.2022, 11:38)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,082 EUR -0,40% (01.12.2022, 11:24)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,63 USD +0,47% (30.11.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.12.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Preise für Rohstoffe seien seit dem Corona-Boom 2021 bereits angestiegen. In diesem Jahr seien viele Notierungen regelrecht explodiert. Damit spiele auch der Handel mit Rohstoffen für Geldhäuser wieder eine größere Rolle. Die Deutsche Bank sei in dem Segment nicht mehr aktiv. Doch das könnte sich ändern.Bereits im Jahr 2013 habe das Geldhaus den Handel mit Rohstoffen aufgegeben. Gehandelt werde seitdem nur noch mit Anliehen, Währungen und Zinsen. Denn im Zuge des Umbaus 2018 habe man sich auch aus dem Segment Aktien verabschiedet.Zumindest in Teilbereiche des Rohstoffhandels könnte die Deutsche Bank aber nun wieder vorstoßen. Die Strategie der Handelsabteilung scheine es zu sein, das Angebot auszuweiten. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg solle nun erstmals seit Jahren wieder ein Edelmettal-Händler eingestellt werden.Die Notierung halte sich aktuell wacker über der Marke von 10,00 Euro. Sollte es zu einer Jahresendrally kommen, dann wäre der Widerstand bei 10,72 Euro die nächste Hürde. Die Perspektiven für die Deutsche Bank-Aktie könnten auch 2023 unterschätzt werden. Mutige greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.12.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: