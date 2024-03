Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,324 EUR +2,02% (12.03.2024, 09:32)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

14,29 USD +2,29% (11.03.2024)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (12.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Lange habe sich die Aktie der Deutschen Bank am bisherigen Jahreshoch bei 12,83 Euro abgearbeitet. Nun sei es vollbracht, die Hürde sei geknackt worden. Und nicht nur das, denn auf Schlusskursbasis seien Kurse über 13,00 Euro erreicht worden. Damit sei vorerst Raum für einen weiteren Anstieg der Notierung.Unter hohem Volumen von rund elf Millionen gehandelten Papieren habe die Aktie der Deutschen Bank gestern auf Schlusskursbasis die Marke von 13,01 Euro erreicht. Damit sei das bisherige Jahreshoch bei 12,83 Euro klar überschritten worden. Im Durchschnitt der vergangenen zehn Handelstage habe das Volumen nur 8,87 Millionen betragen.Da das neue Kaufsignal mit dem Bruch des bisherigen Jahreshochs im Zuge eines ansteigenden Volumens generiert worden sei, sei mit einem weiteren Kursanstieg zu rechnen. Die nächste Hürde liege nun am Verlaufshochs bei 13,90 Euro aus dem Jahr Frühjahr 2022.Rückenwind komme scheinbar auch vom neuen Aktienrückkauf-Programm, das seit Montag letzte Woche laufe. Die Commerzbank habe seit Jahresanfang ebenfalls eigene Papiere vom Markt genommen, wirkliche Impulse dadurch habe es aber nicht gegeben. Mittlerweile sei das anvisierte Volumen erreicht und das Programm beendet.In den kommenden Wochen könnte es auch News zum Investmentbanking der Deutschen Bank geben. In diesem Bereich sei das Geschäft nach Unternehmensangaben zumindest in den ersten Wochen des neuen Jahres sehr dynamisch verlaufen. Updates habe es aber seit der Zahlenpräsentation Anfang Februar nicht mehr gegeben. Die Zahlen zum ersten Quartal würden erst am 27. April veröffentlicht.Die Aktie habe mit dem Überschreiten des bisherigen Jahreshochs bei 12,83 Euro ein starkes Kaufsignal geliefert. Anschlussgewinne in den kommenden Tagen seien wahrscheinlich. Anleger sollten zudem genau das Volumen beobachten.Mutige Anleger können nach dem Chartsignal nun zugreifen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp verbleibe bei 9,00 Euro. (Analyse vom 12.03.2024)