Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am vergangenen Freitag hätten verschiedene Wall Street-Banken ihre Quartalszahlen präsentiert und damit die Bilanzsaison eingeläutet. Die Zahlen seien besser als erwartet ausgefallen und hätten der Aktie der Deutschen Bank deutlich Rückenwind gegeben. Denn die US-Institute seien traditionell ein wichtiger Indikator für die Geschäftsentwicklung bei den europäischen Banken.Die Zinswende der FED habe schon seit Längerem für Angst bezüglich der Konjunkturentwicklung gesorgt. Denn die Leitzinserhöhungen seien ungewöhnlich schnell und stark erfolgt. Zuletzt seien noch die Sorgen vor einer Bankenkrise in den USA dazu gekommen, die nach Europa überzugreifen gedroht habe. Mittlerweile sehe es so aus, als wäre die Situation wieder unter Kontrolle.Die Quartalszahlen von J.P. Morgan, Wells Fargo und der Citigroup, die alle am Freitag ihre Bücher geöffnet hätten, würden aber nun zeigen, dass die Großbanken weiterhin gute Geschäfte machen würden. Zwar seien bei alle Geldhäusern die Rückstellungen für die Risikovorsorge erhöht worden. Die Gewinne hätten im Vergleich zum Vorjahr aber kräftig gesteigert werden können.Wie das Beispiel J.P. Morgan zeige, sei das aber nicht nur im reinen Kreditgeschäft durch deutlich höhere Nettozinserträge erfolgt. Die Amerikaner hätten auch im Handel mit Anleihen, Währungen und Zinsen die Erwartungen übertreffen können. Das mache Mut für die Deutsche Bank, die in etwa zehn Tagen ihre Zahlen veröffentliche. Denn traditionell sei man im Handel mit Anleihen stark und könnte von der Marktlage zuletzt profitiert haben.Die Aktie sei unterbewertet und die Perspektiven seien zuletzt zu negativ vom Markt aufgefasst worden. Mutige setzen auf eine Erholung und starke Zahlen kommende Woche, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp werde bei 7,00 Euro platziert. (Analyse vom 17.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link