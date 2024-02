Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (23.02.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Sentiment für Bankaktien habe sich durch eine mögliche Zinswende im zweiten Halbjahr und den Problemen bei US-Büroimmobilien zuletzt eingetrübt. Das betreffe auch die Papiere der Deutschen Bank. Das Finanzinstitut könnte aber 2024 Rückenwind aus dem Investmentbanking bekommen, das vergangenes Jahr geschwächelt habe und von der Sparte Unternehmensbank überholt worden sei.Im Zuge der 2022 abgeschlossenen Sanierung habe sich die Deutsche Bank vom weltweiten Aktienhandel getrennt, denn in diesem Geschäftsfeld sei der Konzern nicht wettbewerbsfähig gewesen. Stattdessen sei gerade in den vergangenen Quartalen das im Vergleich zur Konkurrenz eher überschaubare Beratungsgeschäft rund um Börsengänge ausgebaut worden. Einen großen Teil der Erträge in der Sparte liefere aber nach wie vor der Handel mit Anleihen und Währungen (FIC).Doch gerade dort habe das Geldhaus 2023 geschwächelt. Denn die Erträge von 7,97 Milliarden Euro hätten elf Prozent unter dem Vorjahreswert gelegen. Auch das habe dazu beigetragen, dass in der Sparte Investmentbank letztes Jahr die Erlöse um neun Prozent auf 9,16 Milliarden Euro gefallen seien. Dieses Jahr sei nicht nur im Segment Advisory & Origination, hier gehe es hauptsächlich im Kapitalmarktberatung und IPOs, sondern eben auch beim FIC-Handel mit einer Belebung zu rechnen.Bereits Anfang des Monats habe sich der Vorstand der Deutschen Bank positiv zur aktuellen Entwicklung in diesem Segment geäußert. Die Bank merke Rückenwind durch eine von S&P Global erfolgte Ratingerhöhung, Kunden würden mehr Geschäft machen wollen. Setze sich die scheinbar besser als gedachte Entwicklung im Januar auch für den Rest des Quartals fort, dann könnten die Prognosen des Marktes zu gering sein.Das Investmentbanking der Deutschen Bank sei in der Vergangenheit wegen zahlreicher Skandale und hoher Strafzahlungen, die man dem Geldhaus eingebrockt habe, vielfach kritisiert worden. Allerdings gehöre die Sparte zu einer diversifizierten Universalbank und könnte 2024 ihre Vorteile zum Nutzen des Gesamtkonzerns ausspielen.Die Aktie habe zuletzt die Marke von 12 Euro geknackt und stehe nun am horizontalen Widerstand bei 12,42 Euro. Erst wenn diese Hürde falle, könne ein erneuter Angriff auf das bisherige Jahreshoch bei 12,87 Euro erfolgen.Investierte Anleger bleiben an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2024)