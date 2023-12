XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,512 EUR +0,75% (01.12.2023, 11:10)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,45 USD +0,65% (01.12.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.12.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Zum Ende der Woche werde es spannend bei dem Papier der Deutschen Bank. Denn die Aktie habe in den vergangenen zwei Tagen deutlich zugelegt. Hintergrund sei eine positive Einschätzung der US-Großbank JPMorgan, die aufhorchen lasse. In seinem Jahresausblick habe Branchenanalyst Kian Abouhossein seine Top Picks-Liste erneuert, auf der neben Natwest und BBVA nun auch die Deutsche Bank stehe. Sie stehe auf der Liste wegen eines relativ hohen Risiko-Ertrags-Verhältnisses, das Abouhoussein ermittelt habe. Dies spiegele verbesserte Ertragsperspektiven im Investmentbanking wider. Während die Deutsche Bank-Aktie ein begrenztes Abwärtsrisiko biete, gebe es Chancen nach oben, sollte das Jahr 2024 im Geschäft mit festverzinslichen Produkten und Investmentbanking gut beginnen, so der Experte. Seine Einschätzung bleibe bei "overweight" mit einem Kursziel, das von 14 auf 15 Euro erhöht worden sei.Die Aufnahme in die Top-Picks-Liste von JPMorgan sei ein Ritterschlag. Die Deutsche Bank-Aktie habe mittlerweile wieder bis an die 11,50-Euro-Marke heranlaufen können. Im heutigen Handel könnte es gelingen die Aufwärtsbewegung dort fortzusetzen. Das angestiegen Volumen in den letzten beiden Tagen spreche jedenfalls dafür. Wer noch nicht investiert sei, könne die Chance jetzt ergreifen und ein paar Stück in sein Depot kaufen. Der Stopp werde bei 8,50 Euro platziert, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.12.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:11,508 EUR +0,91% (01.12.2023, 11:24)