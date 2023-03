Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,478 EUR -1,43% (02.03.2023, 14:10)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,468 EUR -1,07% (02.03.2023, 13:56)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,42 USD -0,32% (01.03.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Aktien der Deutschen Bank hätten in Februar rund 5% verloren. Und auch an den beiden (bisherigen) Handelstagen im März stünden - in einem jeweils abgeschwächten Gesamtmarkt - Minuszeichen vor dem Finanztitel. Derweil halte der Frankfurter Finanzkonzern die Mitarbeiter seiner wichtigsten Sparte mit einer absolut zielführenden Maßnahme bei Laune.Die Anleihenhändler (der Handelssparte) hätten sich nämlich in der diesjährigen Bonussaison über die größten Zuwächse freuen können. Das Geldhaus habe den Mitarbeitern die Höhe ihrer Erfolgsprämien bekanntgegeben, habe jüngst Bloomberg berichtet und sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen bezogen.Der Geschäftsbereich, dessen Erträge sich im letzten Quartal angesichts der raschen Zinserhöhungen der Zentralbanken verfünffacht hätten, habe demnach den größten Anstieg der variablen Vergütung innerhalb der Wertpapierabteilung verzeichnet. Auch bei den Devisenhändlern und an den Schwellenmarkt-Desks habe es - wenn auch geringere - Zuwächse gegeben. Die Zahlungen für das Kapitalmarkt-Geschäft hätten hingegen stagniert, und der Pool für Händler von Unternehmensanleihen sei sogar geschrumpft, heiße es.Die Deutsche Bank-Aktie verliere aktuell rund 1% auf 11,47 Euro und rutsche damit unter den GD50 bei 11,57 Euro. Eine technische Unterstützung sollte das am 6. Februar markierte Zwischentief bei 11,18 Euro bieten. Nach oben habe die Aktie indes die psychologisch wichtige 12-Euro-Marke vor der Brust."Der Aktionär" bleibe unverändert bullish für die Deutsche Bank-Aktie. Dafür würden die weiter steigenden Zinsen im Euroraum sprechen. Und auch das Investmentbanking dürfte in diesem Jahr wieder besser performen. Zudem locke ein 2023er-KGV von 6 (Peers: 8) als veritables Kaufargument. Anleger mit Risikobewusstsein könnten bei gedrückten Kursen noch aufspringen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: