Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,982 EUR +1,45% (17.08.2023, 13:50)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,98 EUR +1,15% (17.08.2023, 13:51)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,69 USD -0,83% (16.08.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (17.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.In China sei erneut ein Immobilienkonzern von der Insolvenz bedroht. Erst im Herbst vor zwei Jahren habe Evergrande für Turbulenzen an den Aktienmärkten gesorgt. Bei Country Garden könnten nun auch ausländische Finanzkonzerne unter den Gläubigern sein, darunter auch die Deutsche Bank.Die Deutsche Bank habe laut dem Bericht 73,1 Mio.USD in Country-Garden-Anleihen investiert. Allerdings könnten alle betroffenen Firmen auch für Kunden Gelder investiert haben. Zudem sei nicht klar, ob sich die Bestände zuletzt geändert hätten.Als ausgefallen würden die Anleihen noch nicht gelten. Allerdings dränge die Zeit. Ob die Deutsche Bank selbst betroffen wäre, sei unklar. Derzeit notiere der Kurs exakt auf der 50-Tage-Linie bei 9,95 Euro. Für einen Impuls müsste sich die Notierung davon klar nach oben absetzen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: