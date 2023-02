Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,32 EUR +0,26% (01.02.2023, 13:12)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,292 EUR +0,69% (01.02.2023, 12:57)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

13,38 USD +0,68% (31.01.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (01.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Berichtssaison sei in vollem Gang, auch einige europäische Großbanken hätten bereits ihre Bücher geöffnet. Morgen würden mit Spannung die Zahlen der Deutschen Bank erwartet. Dabei gehe es nicht nur um das abgelaufene Quartal und das Ende der Sanierung, sondern auch um Milliarden, die ausgeschüttet werden könnten.Für das Gesamtjahr 2022 erwarte der Konsens einen Nettogewinn von 4,5 Mrd. Euro. Das wäre nicht nur ein so hoher Überschuss wie seit zehn Jahren nicht mehr, sondern könnte auch der Startschuss zur geplanten Ausschüttungsstrategie der Deutschen Bank werden. Die für 2021 gezahlte Dividende von 0,20 Euro je Aktie solle sukzessive steigen.Nach 0,30 Euro je Anteilsschein solle es bis 2024 auf 0,68 Euro nach oben gehen. Das wären in Summe 3,3 Mrd. Euro. Das Management wolle aber im selben Zeitraum zusätzlich 4,7 Mrd. Euro für Aktienrückkäufe einsetzen. Vergangenes Jahr seien es erst 300 Mio. Euro gewesen. Mit guten Zahlen im Rücken könnte man morgen somit ein Programm zum Rückkauf eigener Anteile bekanntgeben."Der Aktionär" sei weiterhin von der Deutsche Bank-Aktie überzeugt. Neueinsteiger sollten jedoch die Zahlen morgen abwarten, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: