Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,758 EUR +0,07% (11.01.2023, 11:35)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

11,738 EUR +0,70% (11.01.2023, 11:21)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

12,64 USD +1,61% (10.01.2023)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (11.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Nach einer mehrere Tage anhaltenden Seitwärtsbewegung mache sich die Aktie der Deutschen Bank heute auf den Weg in Richtung Zwölf-Euro-Marke. Neben dem freundlichen Marktumfeld schiebe ein positiver Analystenkommentar an. Demnach hätte die Aktie noch reichlich Potenzial und wäre weiterhin ein Kauf.Die Experten von Warburg Research hätten die Deutsche Bank-Papiere erneut unter die Lupe genommen und ihre Kaufempfehlung bestätigt. Das Kursziel hätten sie indes von 13,50 Euro auf 16,80 Euro nach oben geschraubt. Dafür gebe es mehrere Gründe.Die Analysten würden davon ausgehen, dass das Geldhaus im abgelaufenen Jahr sein Ziel einer Eigenkapitalrendite von acht Prozent erreicht habe. Für das letzte Quartal - Zahlen bringe die Deutsche Bank am 2. Februar - würden sie von einem Vorsteuergewinn von mehr als einer Milliarde Euro ausgehen.Für das kommende Jahr würden zudem höhere Erträge aufgrund eines höheren Geschäftsvolumens und zunehmend stärkere Effekte der steigenden Zinsen erwartet. Die Analysten von Warburg Research würden zudem damit rechnen, dass die Unternehmensbank und die Privatkunden-Sparte im laufenden Jahr eine schwächere Entwicklung im Asset Management und Investmentbank ausgleichen könnten.Die Aktie setze die Aufwärtsbewegung nach mehreren Tagen Pause scheinbar fort. Das Papier ist eine laufende Empfehlung, Investierte beachten den Stopp bei 8,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link