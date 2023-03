Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,559 EUR +2,55% (21.03.2023, 08:57)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,287 EUR -0,50% (20.03.2023, 17:43)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,91 USD +0,20% (20.03.2023, 21:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (21.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Notübernahme der Credit Suisse durch die Schweizer Großbank UBS ( ISIN CH0244767585 WKN A12DFH ) sollte Ruhe in die Finanzmärkte bringen, in Europa hätten die Kurse in der Branche gestern Mittag wieder ins Plus gedreht. Doch die Sorge vor einer Bankenkrise auch infolge der Turbulenzen in den USA schwele an den Finanzmärkten weiter. Davon sei auch die Deutsche Bank betroffen.Trotz aller Befürchtungen präsentiere sich der deutsche Bankensektor derzeit vergleichsweise robust. Die beiden großen Institute Deutsche Bank und Commerzbank hätten nach hartem Umbau zuletzt wieder Milliardengewinne erzielt. Sie würden dabei auch von der Zinswende profitieren. Banken würden dadurch zum Beispiel wieder mehr an Krediten verdienen. Zugleich würden steigende Zinsen allerdings für Kursverluste an den Märkten sorgen, etwa für Staatsanleihen. Milliardenabschreibungen auf Wertpapierbestände, die Institute für vorübergehend halten würden, seien die Folge.Nach der Übernahme der Creidt Suisse durch die UBS hätten europäische Banktitel gestern weiter stark an Wert verloren. Zur Tagesmitte hätten die Kurse jedoch wieder gedreht. Der Grund sei die Abschreibung spezieller Creidt Suisse-Anleihen. Banken, Versicherer und andere Anleger hätten insgesamt 16 Milliarden Franken (16,2 Milliarden Euro) in diese nachrangigen Anleihen der Credit Suisse (sogenannte AT1-Papiere) gesteckt. Auf Geheiß der Schweizer Finanzaufsicht Finma solle dieses Geld dem Eigenkapital der Credit Suisse zugeschlagen werden, die Inhaber der Papiere würden ihr eingesetztes Geld verlieren.Zunächst sei unklar gewesen, welchen Großanlegern dadurch höhere Ausfälle drohen würden. Die Deutsche Bank sei indes nach eigener Auskunft "nahezu null" betroffen, bei der Tochter DWS Group gebe es gar kein Exposure. Die Bankenaufseher der Europäischen Union hätten zudem klargestellt, dass für den Fall einer Schieflage einer Bank in der EU eine feste Regel gelte, in welcher Reihenfolge Aktionäre und andere Gläubiger herangezogen würden. Verluste einer Bank gingen zuerst zulasten des Aktienkapitals. Erst wenn dieses nicht ausreiche, würden AT1-Anleihen herangezogen.Anleger bleiben aktuell an der Seitenlinie, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 21.03.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link