Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,84 EUR +0,12% (31.10.2022, 09:00)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,876 EUR +0,51% (31.10.2022, 09:04)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,80 USD +0,82% (28.10.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (31.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Hinter der Deutschen Bank liege eine ereignisreiche Woche. Die Q3-Zahlen hätten die Börse überrascht, die Aktie habe sich auf den Weg in Richtung der 10-Euro-Marke gemacht. Dabei sei auch die 200-Tage-Linie geknackt und am Freitag auf Schlusskursbasis ein Kaufsignal ausgelöst worden. Heute gelte es, diese Marke zu verteidigen. Zudem hätten zahlreiche Analysten ihre Einschätzung überarbeitet.Bereits vergangene Woche hätten die Analysten von Goldman Sachs ihr ohnehin schon hohes Kursziel von 16,70 Euro auf 18,20 Euro erhöht. Das Votum sei auf "Buy" geblieben. Nach der Vorgabe hätte die Aktie rund 85 Prozent Luft nach oben. Die kanadische Bank RBC habe das Kursziel für die Aktie der Deutschen Bank von 11 auf 11,50 Euro angehoben und das Rating auf "Sector Perform" belassen. Die im Restrukturierungsplan von 2019 in Aussicht gestellte Eigenkapitalrendite sei in Reichweite, habe Analystin Anke Reingen geschrieben. Die Profitabilität des Geldhauses müsse nun nachhaltig sein.Unter dem Strich traue der Konsens der Deutsche Bank-Aktie ein Kursziel von 12,26 Euro auf Sicht von zwölf Monaten zu. Das wären rund 25 Prozent Potenzial. Das höchste Kursziel mit 18,20 Euro habe Goldman Sachs ausgegeben. Von insgesamt 27 Analysten würden derzeit elf den Kauf der Aktie empfehlen. Zehn würden das Papier halten und nur fünf Experten würden zum Verkauf raten.Die Deutsche Bank habe vergangene Woche beeindruckende Quartalszahlen präsentiert. Der Ausblick für die Erträge im Gesamtjahr sei zudem angehoben worden, von Krise sei aktuell noch nichts zu spüren.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link