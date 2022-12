Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (13.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Der lange Rechtsstreit zwischen einstigen Postbank-Aktionären und der Deutschen Bank drehe noch eine weitere Schleife. Der Bundesgerichtshof (BGH) sehe noch offene Fragen, die jetzt das Kölner Oberlandesgericht (OLG) in einem dritten Anlauf klären müsse. Dabei gehe es um die nicht unerhebliche Summe von mindestens 700 Millionen Euro für die Deutsche Bank.Für die Anleger, die zuletzt am OLG unterlegen gewesen seien, sei das Anlass zu neuer Hoffnung. Sie würden der Deutschen Bank vorwerfen, ihnen bei der Komplettübernahme der Postbank zu wenig Geld für ihre Aktien gezahlt zu haben. Im Oktober 2010 sei ein freiwilliges Übernahmeangebot von 25 Euro je Aktie gemacht worden. Die Kläger meinen, dass die Deutsche Bank faktisch schon früher bei der Postbank das Sagen hatte und bereits zu diesem Zeitpunkt ein Pflichtangebot hätte unterbreiten müssen, so Strebin.Damals sei der Kurs der Aktie deutlich höher gewesen, er habe 57,25 Euro betragen als die Deutsche Bank den ersten Anteil an der Postbank erworben habe. Das BGH-Urteil betreffe zwei Musterverfahren. "Eine wesentliche Anzahl an weiteren Klagen" sei laut Geschäftsbericht der Deutschen Bank beim Kölner Landgericht anhängig. Insgesamt gehe es demnach um Nachforderungen in Höhe von fast 700 Millionen Euro, plus Zinsen.Die Erfolgsaussichten der Verfahren der Deutschen Bank in der Causa Postbank würden sich schwer abschätzen lassen. Für die Deutsche Bank könnten die Nachforderungen, so sie denn kommen würden, eine saftige Nachzahlung nach sich ziehen. Der jahrelange Rechtsstreit gehe damit in die nächste Runde.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link