ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Das Management der Deutschen Bank ernte die Früchte der Ende 2022 abgeschlossenen Sanierung. Damit sei nicht nur die bessere Kostenkontrolle und die deutlich gestiegene Profitabilität gemeint. Sukzessive würden nun Ratingagenturen ihre Einschätzungen anheben. Heute sei Fitch an der Reihe.Erst vergangene Woche habe die Ratingagentur DBRS der Deutschen Bank eine bessere Bonität bescheinigt und das langfristige Rating auf "A" angehoben. Nun folge die Konkurrentin Fitch und blase in das gleiche Horn: Das langfristige Rating steige von "BBB+" auf "A-" . Der Ausblick sei stabil.Fitch begründe den Schritt mit dem 2019 angestoßenen Umbauprozess, der die Erlöse diversifiziert habe. Zudem seien dadurch die Kosten gesenkt worden. Außerdem glaube die Ratingagentur, dass das Firmen- und Privatkundengeschäft ausreichend Reserven erwirtschaften sollte, um die Schwankungen des Kapitalmarktgeschäfts auszugleichen.Gestern habe die Deutsche Bank-Aktie die 50-Tage-Linie überwunden. Positiv wäre das nur, wenn sich der Ausbruch in den kommenden Tagen bestätige. Auf Höhe von 9,75 Euro liege zudem ein massiver Widerstand. Investierte Anleger sollten mit einem Stopp bei 7,70 Euro an Bord bleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: