Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (30.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für Aktionäre der Deutschen Bank gebe es heute gleich mehrere positive Nachrichten. Die Ratingagentur DBRS habe sich zu Wort gemeldet und ihre Einschätzung zu dem Finanzinstitut geändert. Außerdem habe sich das Chartbild verbessert und könnte heute weiter Boden gut machen.In der Finanzbranche seien Ratings genauso wichtig wie in jeder anderen Branche, denn sie würden mit über die Höhe der Refinanzierungskosten entscheiden. Die Deutsche Bank habe hier lange Zeit einen Nachteil gehabt, da die notwendige Sanierung verschleppt worden sei. Das Geldhaus habe als ineffizient und teilweise im Bestand gefährdet gegolten.Seitdem CEO Christian Sewing 2019 die Restrukturierung angegangen habe, hätten die Ratingagenturen aber sukzessive ihre Beurteilungen angehoben. Das habe in der Folge die Refinanzierungskosten der Deutschen Bank gesenkt. Nun habe die Ratingagentur DBRS der Bank eine bessere Bonität durch eine Erhöhung der langfristigen Rating-Einstufung auf "A" bescheinigt. Der Trend sei stabil, so die Analysten.Die Sanierung habe das Finanzinstitut stabilisiert und geholfen die Profitabilität zu steigern. Die Kapitalquoten seien solide und es gebe Fortschritte im Bereich Governance. Vollständig beseitigt seien die Probleme indes noch nicht.Die Bewertung von nur noch 4,8 beim KGV sei historisch günstig, zudem sollten die Ausschüttungen im Geschäftsjahr 2023 steigen. Operativ müssten allerdings die Quartalszahlen Ende Juli zeigen, wie gut das Geschäft im Anzeichen einer Wirtschaftsabschwächung noch laufe.Investierte bleiben an Bord, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zu der Deutsche Bank-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link