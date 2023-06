Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (02.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bankenkonzerns Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die USA hätten eine drohende Zahlungsunfähigkeit endgültig abgewendet. Nach dem Repräsentantenhaus habe am Donnerstagabend auch der Senat in Washington einen Gesetzentwurf gebilligt, mit dem die staatliche Schuldenobergrenze in den USA vorerst ausgesetzt werde. Ohne den Schritt wäre der US-Regierung in wenigen Tagen das Geld ausgegangen. Auch die Aktie der Deutschen Bank dürfte heute davon profitieren.Ein Zahlungsausfall der weltgrößten Volkswirtschaft hätte eine globale Finanzkrise und einen wirtschaftlichen Abschwung auslösen können. Die politische Hängepartie in Washington habe daher auch an Börsen für Unruhe gesorgt. Vor allem Bankaktien hätte ein Zahlungsausfall der USA hart getroffen. Zwar sei erwartet worden, dass es nicht dazu komme. Allerdings seien die Positionen zwischen Demokraten und Republikanern verhärtet wie lange nicht mehr gewesen. Das habe seit Wochen zu erhöhter Unsicherheit an den Märkten geführt.Die Aktie der Deutschen Bank sei gestern unter die 50-Tage-Linie bei 9,58 Euro gefallen, zum Wochenende wäre es wichtig über der Marke zu schließen. Aus dem operativen Geschäft habe es zuletzt wenig Neuigkeiten gegeben, für den Kurs würden aktuell Impulse fehlen. Auch die günstige Bewertung von 5 helfe hier derzeit nicht weiter. Investierte Anleger sollten dabeibleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: