Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

9,846 EUR -2,28% (18.10.2023, 10:10)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

10,65 USD -0,47% (17.10.2023, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (18.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Zwar habe die Deutsche Bank nach dem Umbau den Fokus mehr auf Unternehmen und Privatkunden gerichtet, die Investmentbanking-Sparte sei dennoch eine wichtige Gewinnkomponente des Frankfurter Geldhauses. Die gestern veröffentlichten Quartalszahlen der US-Bank Goldman Sachs könnten für diese Sparte daher wegweisend sein.Goldman Sachs gelte als letzte verbleibende Investmentbank unter den großen Wall-Street-Banken. Gestern sei nun für das dritte Quartal ein Gewinn von 1,9 Mrd. USD vermeldet worden, ein Rückgang von 36% im Vergleich zum Vorjahr. Abschreibungen von einer halben Milliarde Dollar auf die inzwischen verkaufte Tochter GreenSky hätten auf den Gewinn gedrückt.Auch wenn sich die Deutsche Bank aus vielen Tätigkeiten im Investmentbanking zurückgezogen habe, sei sie doch im Anleihehandel noch immer eine Hausnummer. Die bisher veröffentlichten Quartalszahlen aus den USA würden Mut machen, dass man in diesem Segment im dritten Quartal liefern könne. Investierte Anleger sollten daher mit Stopp 7,70 Euro dabeibleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2023)Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: