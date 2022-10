Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,11 EUR -0,37% (05.10.2022, 09:35)



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,065 EUR -0,06% (05.10.2022, 09:22)



NYSE-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

8,14 USD +8,10% (04.10.2022, 22:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (05.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Am deutschen Aktienmarkt sei es gestern zu einer Fortsetzung der Aufwärtsbewegung gekommen, der Leitindex DAX habe fast vier Prozent zugelegt. Zu den größten Gewinnern hätten jedoch Banktitel gehört.Nachdem zuletzt verschiedene Notenbanken weltweit weniger restriktiv als gedacht agiert hätten, würden Anleger hoffen, dass auch die FED in den nächsten Monaten weniger aggressiv die Geldpolitik straffe. Das würde den Märkten im allgemeinen neuen Schub verleihen.Finanztitel würden zwar von höheren Zinsen profitieren. Eine zu scharfe geldpolitische Wende könnte jedoch eine Rezession auslösen oder verschlimmern. Daher seien steigende Zinsen für Bankaktien ein zweischneidiges Schwert. Zuletzt habe es vielfach die Befürchtung gegeben, dass die Leitzinsen zu schnell angehoben werden könnten.Engagierte Anleger bleiben bei der Deutsche Bank-Aktie dabei und beachten den Stopp bei 6,90 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie: